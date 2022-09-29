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Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Avrupa Yakası'ndaki ilçelerden de itfaiye ekibi desteği sağlandı.

İmalathanenin çevresinde bitişik nizamda çok sayıda bina bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında yoğun çaba harcıyor.

Yangının sürdüğü binadan zaman zaman parçaların döküldüğü görülüyor. Vatandaşların yaklaşmaması için fabrikanın etrafına görevlilerce emniyet şeridi çekildi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

''Yangın patlamayla beraber başladı''
Yangının çıktığı imalathanenin karşısında esnaflık yaptığını belirten Muhammed Karaoğlu, "Patlama sesi gibi bir sesle alarm sistemi devreye girdi. Havalandırma sistemi de alarm sistemiyle beraber çalıştı. Duman tahliye etmeye başladı. Biz içeriden havalandırma yapıyorlar diye düşündük. Daha sonra aşırı derecede dumanın çıktığını hissettik. Yangının başladığını gördük. Patlamayla beraber başladı yangın, daha sonra büyüdü.'' dedi.

İtfaiye ekiplerinin hızlıca müdahale ettiğini aktaran Karaoğlu, "Çok olumsuz bir yerde. Çevresinde sıkıntı oldu. Tesis büyük olduğu için diğer tesislere de yayıldı. Yanan kısım boyahane kısmı. Boyahaneden başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

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