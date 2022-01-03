Sultanbeyli'deki otomobil hırsızı böyle yakalandı

SULTANBEYLİ'de 5 ve 16 Aralık tarihleri arasında 3 otomobil çalan şüpheli yakalandı. Yakalanan K.C., çalacağı otomobilleri tespit ederek, kapı kollarını söküp, anahtarları kopyaladığı ortaya çıktı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekipleri, 5 ve 16 Aralık tarihleri arasında Sultanbeyli Akşemsettin ve Battalgazi Mahallelerinden otomobil hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçen polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği mahallelerde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında olay yerinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda otomobilleri çalan kişinin K.C., olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmada şüpheli K.C.'nin otomobilleri çalmadan önce araçların kapı kollarını sökerek uygun anahtar üretip, ürettiği anahtarlar ile otomobilleri çaldığını tespit etti. Şüpheliye yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler, K.C., araçla kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 5 adet araç anahtarı, 1 adet anahtar kopyalama aparatı, 1 adet araç kapı açma motoru, 7 bin 300 lira para, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.C., isimli hırsızlık şüphelisi dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.