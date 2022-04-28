Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya yansıdı.
28 Nisan 2022 Perşembe 10:14
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı. Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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