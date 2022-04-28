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Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik

Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik
Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı. Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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