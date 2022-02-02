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Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Sultangazi'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan geçen bir kişinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı, kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Kaza dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu üzerinde yaşandı.

Hafriyat kamyonu sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonun hızlı bir şekilde geldiği, park halindeki otomobile çarparak durduğu, bir kişinin ise kaldırmada yürüdüğü ve kazandan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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