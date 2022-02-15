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Sultangazi’de kapalı pazar alanı hizmete açıldı

Sultangazi Belediyesi’nin Eski Habipler Mahallesi’ne kazandırdığı Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde ilk kapalı pazar kuruldu.
Sultangazi’de kapalı pazar alanı hizmete açıldı

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, AK Parti Genel Başkanvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle, kısa süre önce hizmete açılmıştı. Tesis bünyesinde bulunan pek çok fonksiyondan birini de kapalı pazar alanı oluşturuyordu. Geniş ve ferah alanda kurulan pazar, bugün vatandaşları ağırlamaya başladı.

DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’ndeki kapalı pazar, yaklaşık 2700 metrekarelik bir alanı kapsıyor. 53 esnafın tezgâh açabildiği alan, 68 tezgâh ve 410 pazarcı tahtasını rahatlıkla bünyesinde barındırabiliyor. Kapalı pazar alanının alt katı da otopark hizmeti sunuyor. Ayrıca tesiste bulunan mescit ile vatandaşlar alışverişlerine ara verip ibadetlerini yapabiliyorlar.  Vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle kapalı Pazar alanına ulaşabiliyorlar.

‘HER ŞEY SULTANGAZİLİ DEĞERLİ KOMŞULARIMIZ İÇİN’

Sultangazi’yi her yönüyle daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe yapmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Öncelikle, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, Eski Habipler Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Tesisimizde bulunan Hanımlar Merkezi, E-Spor Merkezi, Kütüphane, Kapalı Yüzme Havuzu gibi çok sayıdaki fonksiyonla komşularımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk pazarın kurulduğu Kapalı Pazar Alanı da bizim için önem taşıyor. Çünkü komşularımızın pazar alışverişlerini yağmurdan, soğuktan etkilenmeden, daha güvenli ve daha huzurlu yapmalarını arzuluyoruz. Sultangazi’nin değerli sakinleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Her şey değerli komşularımız için” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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