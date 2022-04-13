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Sultangazi'de otomobil park halindeki kamyonun altına girdi

SULTANGAZİ'de yokuş aşağı hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde olan kamyonun altına girdi. Sürücü Mehmet S.'nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de otomobil park halindeki kamyonun altına girdi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuştan aşağı hızla inerken sürücüsü Mehmet S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EDV 05 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, yine park halinde olan kamyonun altına girdi. Kazada Mehmet S. Yaralanırken, otomobilde ciddi hasar oluştu. Yaralı sürücünün yardımına önce çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan çıkardıkları yaralıyı hastaneye kaldırdı. Mehmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra konuşan kamyonun sahibi Murat Şivetoğlu, aynı yerde sık sık kazaların meydana geldiğini, yokuşta hız kesecek önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, "Biz depomuzun olduğu yerde otururken yaklaşık iki saat kadar önce yukarıdan aşağıya inen bir araç önce diğer otomobile çarptı, ardından da gelip benim aracıma çarptı. Çok şiddetli bir ses duyunca dışarı çıktık. Yani arkadaşı araçtan çıkarmak için de uğraştık, ambulanstaki arkadaşlara yardım ettik. İnşallah canında bir şey yoktur. Yaralıyı ambulanstakiler çıkardı. Önce şuuru kapalıydı daha sonra hareket etmeye, konuşmaya başladı. Vücudunda hasar vardı. Bizim de yaklaşık 10-15 bin lira hasarımız var. Burada sürekli kazaların olduğunu duydum, görüyorum. Yetkililerin araç sürenlerin hızlarını düşürmeleri için tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar var, öğrenciler var, yaşlı insanlar var. Onlar için tedbir almanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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