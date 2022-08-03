  • BIST 2.684,46
  • Altın 1018.113
  • Dolar 17.9357
  • Euro 18.233
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Sultangazi’de silahlı çatışma: 2 ağır yaralı

SULTANGAZİ’de 2 gün önce yaşanan yaralama olayının devamında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Sultangazi’de silahlı çatışma: 2 ağır yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Ağustos'ta aynı mahallede yaralama olayı gerçekleşti. Bugün ise olayın devamında bir grup 3 araçla 1420 Sokak'ta bulunan kıraathaneye geldi. Silahlı grup, uzun namlulu silahlarla kıraathaneyi taramaya başladı. Daha sonra içerideki grubun da karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonrasında 2 gruptan da 1’er kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralananların durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın görgü şahidi Yakup Tatar, "Ben iki sokak aşağıdayım. 35-40 el silah sesi geldi. Yukarı çıktığımda burada 3-4 tane araç vardı. Bizim arkadaşımız burada otururken ona mermi geldi. Onu araçla hastaneye götürdük. Yapanları da tanıyoruz bilinen bir isim. Geçen de aynısı olmuştu. Her hafta yaşanan bir olay. Rutin oldu. Bizim arkadaşımız burada yok yere vuruldu. Olan o çocuğa oldu" dedi.

Mahalle sakini Zekayi Yeşil, "Su almaya gitmiştim. Gelirken, arkadan silah sesleri geldi. Baktım çatışma oluyor. Hemen önümdeki otomobilin arkasına yattım. Orada kendimi kurtardım. Benim de arkamdan 3 kere ateş ettiler. Daha sonra polis gelince hepsi kaçtı" diye konuştu.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekirdek paketindeki metamfetamine 2 tutuklama02 Ağustos 2022 Salı 19:07
  • Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı02 Ağustos 2022 Salı 18:51
  • Aydın'da alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı02 Ağustos 2022 Salı 16:13
  • Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama02 Ağustos 2022 Salı 16:12
  • Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:22
  • Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:22
  • Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:21
  • Trafikteki tartışma husumete dönüştü; otomobiline 2 kez taşlı ve sopalı saldırı oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:27
  • Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:59
  • Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti