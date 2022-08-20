  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Sultangazi'de terör operasyonu: 4 gözaltı

SULTANGAZİ'de düzenlenen terör operasyonunda, emniyet güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirtilen M.U ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit etti ve terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyonun yapı taşlarını oluşturdu. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; terör örgütünün sözde "Silahlı Yapılanması" içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde "Silahlı Eğitim Kampları" içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.U.'nun tahliye olmasının ardından 5 Ağustos'ta Ağrı'da düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP terör örgütü mensubu U.A.'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi. Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinin belirlenmesinin ardından M.U.'yu yakalamak için 18 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.U., MLKP Merkez Komite üyesi olan E.Y, ESP İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin ettiği belirlenen N.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, el bombası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sancaktepe'de eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi işyeri bastı20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:03
  • Denizli'de İranlı kadından 'kaçırıldım' oyunu: Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:42
  • Gölbaşı İncek'te tüyleri diken diken eden kadın cinayeti20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:14
  • Evinde Hint keneviri ve skunk yetiştiren karı-koca gözaltına alındı19 Ağustos 2022 Cuma 23:05
  • Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama19 Ağustos 2022 Cuma 23:02
  • Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış19 Ağustos 2022 Cuma 22:08
  • Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu19 Ağustos 2022 Cuma 20:20
  • 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı19 Ağustos 2022 Cuma 17:26
  • Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı19 Ağustos 2022 Cuma 17:25
  • Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı19 Ağustos 2022 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti