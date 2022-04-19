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Sultan'ı öldüren çeteyi 'Hanımağa' lakaplı babaannesi yönetiyormuş

Adana'da, Sultan Çakar’ı (21) öldürttüğü öne sürülen, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünün; genç kızın operasyonda tutuklanan, ‘Hanımağa’ lakaplı babaannesi Sultan Çakar (73) tarafından yönetildiği ortaya çıktı.
Sultan'ı öldüren çeteyi 'Hanımağa' lakaplı babaannesi yönetiyormuş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri destekli karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

19 TUTUKLAMA 
Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021’de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip, intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı (fotoğrafta), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Sultan Çakar’ın da olduğu 19 kişi tutuklandı. Öldürülen Sultan'ın babasının da aralarında olduğu 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MAHALLE ESNAFINI HARACA BAĞLAMIŞLAR 
Operasyonun ardından örgütün, ‘Hanımağa’ lakaplı Sultan Çakar (fotoğrafta) tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin, Çakar’ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları öğrenildi.

Ayrıca örgütün, mahalledeki esnafı haraca bağladığı, ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin, irtibata geçip, yüklü miktarda mal vereceklerini söyleyerek mahalleye çağırdıkları torbacıların paralarını da gasbedip, dövdükten sonra gönderdikleri iddia edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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