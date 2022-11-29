Sultan'ın ölümüyle ilgili sevgilisi ve 2 kişiye müebbet istemiyle dava açıldı

Ankara'da Sultan Irmak'ın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sultan Irmak, 3 Mayıs’ta Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Irmak'ın, yanında olayda kullanılan tabanca da bulundu. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binanın güvenlik kamera kayıtlarından olay günü binadan hızla çıktıkları tespit edilen Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı gözaltına alındı. Sultan Irmak’ın intihar ettiğini ileri süre 3 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'IRMAK İLE TARTIŞTIK'

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak 3 kişi hakkında iddianame düzenledi. Berk Tekcan, iddianamedeki ifadesinde Irmak ile sevgili olduklarını ve aynı evde yaşadıklarını, olay günü, arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı ile evde olduklarını, ilerleyen saatlerde arkadaşları M.A.S'nin de kendilerine katıldığını belirtti. Birlikte uyuşturucu aldıklarını belirten sanık Tekcan, M.A.S'nin eve gelmesi nedeniyle Irmak ile tartıştıklarını, tartışma nedeniyle Irmak’ın bir ara balkona çıkarak kendini atacağını söylediğini iddia etti. Tekcan, "Saat 04.00 sularında Sultan bize kızgın olduğu için tek başına yatak odasında oturuyordu. Ben de salonda arkadaşlarla oturuyordum. Bir ara kalkarak lavaboya gittiğim esnada ses duydum, yatak odasına gittiğimde Irmak’ı yatağın üzerinde kafası arka tarafa uzanmış halde gördüm" ifadelerini kullandı. Gördüğü manzara karşısında şok geçirdiğini ve arkadaşlarıyla evden kaçtıklarını, bir süre sonra 112 Acil Servis'i arayıp intihar olduğunu söyleyerek yardım istediğini aktaran sanık Tekcan, cinayet iddialarını kabul etmedi. Diğer sanıklar da olay gecesi uyuşturucu kullandıklarını ve Berk Tekcan ile tartışan Sultan Irmak’ın intihar ettiğini ileri sürdü.

MONTUNDA ATIŞ ARTIĞI BULUNDU

İddianamede, Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre silahtaki barut artığının sanık Kadir Çeribaşı'nın elinde ve Berk Tekcan’ın montunda tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede, Berk Tekcan’ın olay öncesinde Sultan Irmak'a yönelik tehdit ve darp eylemlerinde bulunduğuna işaret edilerek "Olay günü Berk Tercan ile Sultan Irmak arasında eve gelen M.A.S. nedeni ile tartışma yaşandığı, maktulün yatak odasında Berk Tercan’a ait silah ile başının sağ üst yanından vurulmuş halde bulunduğu, olay anında evde bulunan Kadir Çeribaşı’na ait el svaplarında ve Berk Tercan’ın montu üzerinde atış artıkları tespit edildiği, sanıkların olayın yaşandığı adresten çıkışlarını gösterir güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu, bu nedenle 3 kişi hakkında maktulü iştirak iradesi ile öldürme suçundan iddianame tanzimi için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.