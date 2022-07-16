  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yaralandı.
Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı

Olay, dün Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'Na ulaşımın sağlandığı patika yolda meydana geldi.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan Dağı’ndan 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular15 Temmuz 2022 Cuma 18:20
  • Yangın çıkan TIR'ın dorsesinde hasar oluştu15 Temmuz 2022 Cuma 17:24
  • Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı15 Temmuz 2022 Cuma 17:23
  • 15 Temmuz'da balta ve satırla köy meydanına inmişti: Böyle bir şey olursa 86 yaşıma rağmen yine inerim15 Temmuz 2022 Cuma 09:48
  • Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı15 Temmuz 2022 Cuma 09:28
  • Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti15 Temmuz 2022 Cuma 09:27
  • Komandolar 'dosta güven, düşmana korku' veriyor14 Temmuz 2022 Perşembe 09:53
  • Başkentte kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:28
  • Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı10 Temmuz 2022 Pazar 16:55
  • Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu10 Temmuz 2022 Pazar 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti