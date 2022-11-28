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Sümer Holding’e ait 4 adet taşınmaz özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait olan 4 adet taşınmazı ihaleli satış yöntemi ile özelleştirecek.
Sümer Holding’e ait 4 adet taşınmaz özelleştiriliyor

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait olan 4 adet taşınmazı ihaleli satış yöntemi ile özelleştirecek. 

Özelleştirme ihalesi 27.12.2022 tarihinde yapılacak. 

İhale ile satılarak özelleştirilecek olan taşınmazlardan biri Ankara Gölbaşı’nda, diğer üçü ise Çorum, Nevşehir ve Amasya’da bulunuyor. 

Sümer Holding’den satılık taşınmazlarla ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN. 

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www.gazeteilksayfa.com

 

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