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Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'

Spor Toto Süper Lig’de genç oyunculara yok denecek kadar az az süre veriliyor.
Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı.

Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43’ünü teşkil ediyor.

5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı
Süper Lig’deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2’şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7’si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4
Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4’te kaldı.

Karagümrük’te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.

Kasımpaşa’da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor’da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.

Süper Lig, Avrupa’da gençlere en az forma verilen lig
Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda’da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48’inde forma giydi.

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