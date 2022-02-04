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Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacak.
Süper Lig takımlarından TURKOVAC'a destek

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.

TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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