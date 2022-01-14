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Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı

2021-2022 sezonu heyecanına 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14'e yükseldi.
Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı

Süper Lig'de ilk devrede Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

İkinci yarının başlamasının ardından Galatasaray'da Fatih Terim ve Altay'da da Mustafa Denizli görevlerinden ayrıldı.

Bu ekiplerden Kasımpaşa 3, Aytemiz Alanyaspor da 2 kez teknik heyette değişikliğe gitti.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, sezona başladıkları çalıştırıcılarla mücadelesini sürdürüyor.

Takım çalıştıran tek şampiyon Hamzaoğlu
Sezon başında görevde olan ve daha önce Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 çalıştırıcı da takımlarından ayrıldı. Mevcut teknik direktörler içinde Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un yerine gelen Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek çalıştırıcı konumunda bulunuyor.

Toplamda 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim Galatasaray'dan, siyah-beyazlı ekibi geçen sezon mutlu sona ulaştıran Sergen Yalçın Beşiktaş'tan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli Altay'dan, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan isimlerden Ersun Yanal Fraport TAV Antalyaspor'dan, Aykut Kocaman da Medipol Başakşehir'den sezon bitmeden ayrıldı.

En uzun süre görev yapan Rıza Çalımbay
Toplam 6 ekibin henüz teknik heyetinde değişiklik yapmadığı Süper Lig'de mevcut teknik direktörler içinde Demir Grup Sivasspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, en istikrarlı isim konumunda bulunuyor.

Çalımbay, 2019-2020 sezonundan bu yana Sivas temsilcisindeki görevine devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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