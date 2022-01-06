Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
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