Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
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