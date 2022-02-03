Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
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