  • BIST 1.836,82
  • Altın 908.115
  • Dolar 14.3394
  • Euro 16.0668
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 9 °C
»

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak24 Şubat 2022 Perşembe 11:19
  • Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek24 Şubat 2022 Perşembe 10:51
  • Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor24 Şubat 2022 Perşembe 10:30
  • Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek24 Şubat 2022 Perşembe 09:51
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları24 Şubat 2022 Perşembe 09:51
  • İsmail Kartal: Kendimizi affettirmek için geldik23 Şubat 2022 Çarşamba 22:17
  • Abdülkadir Ömür: Hedefim Trabzonspor’u Avrupa’da temsil etmek23 Şubat 2022 Çarşamba 22:16
  • Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 14:49
  • Eski takım arkadaşlarının Alperen Şengün'den beklentisi çok büyük23 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
  • 16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer23 Şubat 2022 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti