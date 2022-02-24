Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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