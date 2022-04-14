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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

Kaynak: Haber Kaynağı
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