  • BIST 2.427,46
  • Altın 901.704
  • Dolar 14.8267
  • Euro 15.6503
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk futbolunda şampiyonluklara yerli teknik adam damgası27 Nisan 2022 Çarşamba 12:35
  • Anadolu Efes yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak27 Nisan 2022 Çarşamba 12:34
  • Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 12:34
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı27 Nisan 2022 Çarşamba 12:33
  • Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: En az 4-5 transferimiz var, bunların arasında ikisi flaş27 Nisan 2022 Çarşamba 12:32
  • UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 11:11
  • NBA'de Heat, Hawks'ı eleyerek yarı finale çıktı27 Nisan 2022 Çarşamba 11:11
  • Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti27 Nisan 2022 Çarşamba 10:51
  • Manchester City, Real Madrid'i mağlup etti27 Nisan 2022 Çarşamba 09:33
  • Trabzonspor’da sakatlanan Peres idmanı izledi26 Nisan 2022 Salı 21:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti