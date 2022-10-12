  • BIST 3.568,77
  • Altın 997.55
  • Dolar 18.5869
  • Euro 18.0478
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bu grupta şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz"10 Ekim 2022 Pazartesi 17:17
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu10 Ekim 2022 Pazartesi 00:07
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde08 Ekim 2022 Cumartesi 01:00
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 007 Ekim 2022 Cuma 01:20
  • Haaland rekorlara doymuyor: Dünya futbolu yeni bir efsanenin yükselişini izliyor06 Ekim 2022 Perşembe 13:14
  • Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak06 Ekim 2022 Perşembe 10:17
  • UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde05 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
  • Bursaspor'da FIFA depremi! Ceza açıklandı05 Ekim 2022 Çarşamba 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti