Süper Lig’de 9 futbolcu sezon başladıktan sonra rotasını değiştirdi

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 7 haftada 9 futbolcu 2’şer takımın formasını giydi. Emre Akbaba, 7 haftanın 4’ünde Trabzonspor ve Antalyaspor’a rakip olurken, Kerem Atakan Kesgin transfer olduktan 6 gün sonra eski takımına karşı boy gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de 9 futbolcu, bu sezon geride kalan 7 haftada 2’şer takımın formasını terletti.

Ligde bu sezonun başlangıcıyla transfer döneminin bitimi arasında 5 haftalık periyot geçildi.

Bu zaman diliminde sezona başladığı kulüple yollarını ayırıp Süper Lig’de başka takıma transfer olan ve her iki kulüpte de forma giyen 9 futbolcu şunlar:

Emre Akbaba, 7 maçın 4’ünde Trabzonspor ve Antalyaspor’a rakip oldu

Sezona Galatasaray formasıyla başlayan Emre Akbaba, ilk 5 maçın hepsinde forma şansı yakaladı.

Sırasıyla Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep’e karşı mücadele eden Emre, transferin son gününde Adana Demirspor’un yolunu tuttu.

Yeni takımında hemen formayı kapan 30 yaşındaki futbolcu, ligin altıncı haftasında Trabzonspor, yedinci haftasında da Antalyaspor’a karşı ter döktü.

Emre Akbaba böylece ligde geride kalan 7 haftanın 4’ünde Trabzonspor ve Antalyaspor’a rakip oldu.

Adana Demirspor ligin 8. haftasında Galatasaray’ı misafir edecek ve Emre, forma verilmesi halinde eski takımına karşı da mücadele etmiş olacak.

Güney ekibinin 9. haftadaki rakibi ise Emre Akbaba’nın ligin beşinci haftasında Galatasaray formasıyla karşılaştığı Gaziantep FK.

Emre önümüzdeki bu 2 maçta da forma giyerse ilginç bir fikstür istatistiğine imza atacak.

Kouassi ve Kartal Yılmaz’ın da ilk 7 haftada boşu yok

Kouassi ve Kartal da Emre Akbaba gibi ligin henüz başında transfer heyecanı yaşadı ve 7 haftayı da boş geçmedi.

Trabzonspor formasıyla sezon açılışını yapan Kouassi, bordo-mavililerde 5 hafta forma giyip akabinde Karagümrük’e transfer oldu ve yeni takımıyla 2 maçta da şans buldu.

Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal da ligin 3 haftasını siyah-beyazlı ekipte geçirirken, son 4 haftada yeni takımı Ümraniyespor’da sahne aldı.

Kerem Atakan Kesgin, transferinden 6 gün sonra eski takımına rakip oldu

Sezon başında Sivasspor forması giyen Kerem, ligin ilk 3 maçında hocası Rıza Çalımbay tarafından şans verilen oyuncular arasında yer aldı.

Genç futbolcu 23 Ağustos’ta Beşiktaş’a transfer olurken ve ligin dördüncü haftasında yapılacak karşılaşmalardan birisi Beşiktaş ile Sivasspor arasındaydı.

Kerem, 29 Ağustos’taki bu müsabakada son 12 dakikada sahaya girdi.

Böylece 22 yaşındaki oyuncu, yeni takımına transfer olduktan 6 gün sonra eski takımına karşı sahaya çıktı.

9 futbolcuya bu sezon Süper Lig transferi kapandı

Statüye göre, Süper Lig’de bir futbolcu bir sezon içinde ancak 2 takım forması giyebiliyor.

Tescil edildiği iki takımda da forma giyen futbolcunun aynı ligde başka bir takıma transferi kapanırken, farklı liglere transferinde bir engel bulunmuyor.

Bu çerçevede habere konu 9 futbolcu, ara transfer döneminde Süper Lig’de başka bir takıma transfer olamayacak.