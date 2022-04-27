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Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

* Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

* Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan 

* Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

* Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam

* Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler

* Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

* Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy

* Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen

* Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

* Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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