Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
* Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
* Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
* Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
* Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam
* Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler
* Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
* Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy
* Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen
* Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
* Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
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