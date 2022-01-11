  • BIST 2.058,37
  • Altın 794.95623
  • Dolar 13.7847
  • Euro 15.6531
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Süper Lig'de görünüm

20. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.

Sonuçlar
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

21. haftanın programı:
14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi10 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
  • Galatasaray'da kritik zirve10 Ocak 2022 Pazartesi 13:55
  • Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi10 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
  • Doncic'in 'triple double' yaptığı maçta Mavericks, Bulls'u yendi10 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 12:20
  • Doncic'in 'triple double' yaptığı maçta Mavericks, Bulls'u yendi10 Ocak 2022 Pazartesi 11:19
  • Trabzonspor'da hücuma yönelik oyuncular skor üretmekte zorlanmıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 10:13
  • Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı10 Ocak 2022 Pazartesi 09:10
  • Serie A'da Inter, Lazio'yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü10 Ocak 2022 Pazartesi 09:09
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır09 Ocak 2022 Pazar 22:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti