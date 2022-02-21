Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme!

Süper Lig ve 1. Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yayın kuruluşlarının tekliflerini değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı bugün vermesi bekleniyordu.
Ancak yayın ihalesiyle ilgili görüşmelerin devamına karar verildi. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak. İhalenin sonucu 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı.
14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beIN SPORTS ve Saran Medya'ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF'ye iletmişti.
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