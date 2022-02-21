  • BIST 2.026,45
  • Altın 831.637
  • Dolar 13.636
  • Euro 15.4638
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme!

Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili görüşmeler devam edecek. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak.
Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme!

Süper Lig ve 1. Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yayın kuruluşlarının tekliflerini değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı bugün vermesi bekleniyordu.

Ancak yayın ihalesiyle ilgili görüşmelerin devamına karar verildi. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak. İhalenin sonucu 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı.

14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beIN SPORTS ve Saran Medya'ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF'ye iletmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'dan kiralık giden Ozornwafor ölümden döndü!21 Şubat 2022 Pazartesi 10:27
  • NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı21 Şubat 2022 Pazartesi 09:32
  • Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti21 Şubat 2022 Pazartesi 09:31
  • Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi21 Şubat 2022 Pazartesi 09:30
  • Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yendi20 Şubat 2022 Pazar 15:57
  • Dağ bisikleti tutkunları Palandöken'de kar üstünde yarıştı20 Şubat 2022 Pazar 14:13
  • Norveç, Pekin'de 16 altın madalyayla kış olimpiyatları rekorunu kırdı20 Şubat 2022 Pazar 13:09
  • Beşiktaş, Önder Karaveli ile daha iyi20 Şubat 2022 Pazar 12:15
  • 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan, yarış anında yaşadıklarını anlattı20 Şubat 2022 Pazar 11:51
  • NBA'de smaç yarışmasını Obi Toppin kazandı20 Şubat 2022 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti