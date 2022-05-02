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Süper Lig'e yükselenlerin belirlendiği 1. Lig'de gözler play-off ve düşme hattında

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig, son 3 haftada play-off ve lige tutunma mücadelesine sahne olacak.
Süper Lig'e yükselenlerin belirlendiği 1. Lig'de gözler play-off ve düşme hattında

Süper Lig vizesi alan takımların dışında bir ekibin daha Süper Lig'e yükseleceği ligde İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi.

Son 3 hafta öncesinde 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor'un play-off için avantajlı durumda bulunuyor. Bu 2 takımı takip eden 47 puanlı Yılport Samsunspor ile 46'şar puana sahip Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Düşme hattı
Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ligde 3 takım daha lige veda edecek.

38'er puanlı NasaDoge Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor'un düşme hattında bulunduğu ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

Ligde 36. hafta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerin birbirleriyle yapacakları önemli müsabakalara sahne olacak. Bu müsabakalarda, Altaş Denizlispor, NasaDoge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek.

36. hafta programı
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 36. haftanın maç programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

Kaynak: Haber Kaynağı
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