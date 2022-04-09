Sürdürülebilir tarımı destekleyen fabrika üreticiden aldığı "organik" fındığı 14 ülkeye gönderiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çiftçilere doğal gübre ve ilaç kullanımı desteğinde bulunan fabrika, üreticiden her yıl yüksek fiyattan aldığı fındığı 14 ülkeye ihraç ediyor.

Kadıköy Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda 25 milyon liralık yatırımla kurulan 2 bin metrekare kapalı tesise sahip fabrika, yüzde 75 kadın istihdam oranına sahip. Yılda 6 bin ton kabuklu fındık işleme kapasitesi bulunan tesisin yanında ise organik tarım yapılan 16 bin metrekarelik fındıklık yer alıyor.

Kocaali ve Karasu ilçelerinin yanı sıra Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toplam 475 çiftçiyle organik tarım projesi yürüten fabrika, doğal gübre ve ilaç kullanımı için üreticilere destekte bulunuyor. Üreticiye yüksek fiyattan alım garantisi veren fabrika, 475 çiftçiden aldığı fındığı, "iç", "kavurma", "kıyma" ve "un" diye tabir edilen ürünlere dönüştürerek 14 ülkeye gönderiyor.

"Üreticilerimizden başka bir yerden ürün almıyoruz"

Balsan Fındık Genel Müdürü İshak Kosif, AA muhabirine, tesiste kapasite daha fazla olmasına rağmen yıllık 2 bin 500 ton kabuklu organik fındık işlediklerini söyledi. Organik tarıma önem verdiklerini vurgulayan Kosif, şöyle devam etti:

"Özel ürün üretiyoruz. 2016 yılından günümüze kadar 475 üreticiyle organik proje yapıyoruz. Fındığımız organik, sertifikalandırılmış, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış. Ayrıca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız sertifikalarımız var. Özel bir üretim yapıyoruz. Üreticilerimizden başka bir yerden ürün almıyoruz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu Avrupa'da, onlara ihraç ediyoruz. Onların isteklerine göre ürün çeşitliliği artıyor. Bir sene öncesine kadar sadece iç fındık satıyorduk, talepler değiştikçe 'kavurma', 'kıyma', 'un' yapabiliyoruz. 14 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Kosif, geleceğe yatırıma ve sürdürülebilir tarıma hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek doğal gübre ve ilaç kullanımı teşvik ettiklerini anlattı. Üreticilere çeşitli desteklerde bulunduklarını aktaran Kosif, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanı'mızın da ısrarla üzerinde durduğu geleceğimize tarımsal alan bırakabilmemiz için sürdürülebilir tarım yapmamız lazım. Ne bu? Organik tarım, doğaya uygun gübre kullanılması. Üreticilerimize kullanacakları yıllık gübrenin üçte birini ücretsiz veriyoruz. Yaprak gübrelerini, sıvı gübrelerini ücretsiz veriyoruz. Ot ilacı kullanmamaları için tırpan tellerini ücretsiz veriyoruz. Bunun yanında kompost gübre kullanımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği yaparak seminerler düzenliyoruz, uygulamayla gösteriyoruz."

"Fındık büyük bir nimet"

Sürdürülebilir tarım için organik gübre kullanılması gerektiğine değinen Kosif, "Organik tarımın bize artısı; sürdürülebilir tarım, lezzetli ürün ve katma değeri yüksek ürün. Bunu hem çiftçimizden daha pahalı alıyoruz hem de Avrupa'ya, dış ülkelere satarken daha güzel fiyatlarla satıp fındığımızı değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Buna hassasiyet göstermemiz lazım. Çiftçisiyle işletmecisiyle ihracatçısıyla devletiyle hep birlikte fındığa sahip çıkmamız gerekiyor. Fındık gerçekten büyük bir nimet." dedi.

Kosif, Tarım ve Orman Bakanlığınca fındık ihracatının artırılması kapsamında lazerli fındık ayıklama makinesinin yüzde 40 hibeyle kendilerine verildiğine işaret etti. Kocaali'ye 25 milyon liralık bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kosif, kendilerine destek veren yerel yönetimlere ve yetkililere teşekkür etti.

Fabrikada çalışanların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Kosif, fındık seçimhanesinde kadınların daha becerikli olduğunu kaydetti.