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Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulunarak, üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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