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Suriye'de PKK'ya çok ağır darbe

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'de PKK'ya çok ağır darbe

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN, "SURİYE'DE DE AYNISINI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz Cuma günü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ilk açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini de şu sözlerle vurgulamıştı:

Fakat ben şunu çok açık söylüyorum: Eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun... Pençe Kilit harekatını izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan örgütlere karşı arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz.

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