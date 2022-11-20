Suriye'den eylem talimatı alan terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sınır olan Suriye'nin Ayn el-Arab kentinden eylem talimatı alıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan YPG/PKK'lı terörist ile yardım eden 3 kişi, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suruç ile sınır olan Suriye'nin Ayn el-Arab kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, sınırı geçen terörist ile yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi operasyon ile yakaladı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan terörist, örgütün sözde yöneticilerinden eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti.

Öte yandan Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesindeki PKK/YPG mevzileri, gece boyunca savaş uçaklarıyla vuruldu. Ayn el-Arab'daki terör mevzileri ile gözetleme konumundaki Miştenur Tepesi'nin vurulması sonrası bölgede sessizlik hakim oldu. İnsansız hava araçlarıyla keşif uçuşları sürdürülürken, sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.