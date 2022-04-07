Suriyeli Yasemin, elleri bağlanıp, boğazı kesilerek öldürüldü

ŞANLIURFA’da Suriye uyruklu Yasemin El Salih (18), evinde elleri bağlı, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, Sırrın Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. 2 yıllık evli Yasemin El Salih’e ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen yakınları babasından temin ettikleri anahtarla içeri girdi. El Salih’i kanlar içinde yerde yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih’in öldüğünü tespit etti. Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih, sabah işe gittiği, gelen telefonla da eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Yasemin El Salih’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.