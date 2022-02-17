Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki Fatime Zehra Camisi yakınında araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 1 kişi öldü.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
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