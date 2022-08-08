Suriye'nin kuzeyine harekat hazırlığı! Erdoğan'dan yeni açıklama: Yakında temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine harekatla ilgili, "Terörün yuvalandığı son bölgeleri yakında temizleyeceğiz" dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da tepki gösteren Erdoğan, "Bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyükelçiler Konferansı'nın önemi aradan geçen 14 yıl sonra çok iyi anlaşılıyor. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan kritik gelişmeler ele alındığında, fikir teatisine olan ihtiyacımız ortadadır.

Kendini milletin siyasi iradesinden yüksek gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık.

Bizi hayalcilikle suçlayanlar tarihi keşif ile bir kez daha mahcup oldular. Yarın 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı Mersin'den uğurlayacağız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINA TEPKİ

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, Türkiye Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz. Güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli hat kurma kararımız baki.

Belgelere rağmen FETÖ elebaşının serbest dolaşmasını kabul etmiyoruz. Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.