Sürü halindeki yılanları görüntülediler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde havaların ısınması ile sürü halinde ortaya çıkan yılanlar, ilgi odağı oluyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınması ile yuvalarından çıkan yılanlar, sürü halinde görüntülendi. Köy sakinleri her yıl nisan ve mayıs ayında çiftleşmek için ortaya çıkan yılanlardan korktuklarını belirtirken, çevre köylerden gelenler sürü halindeki yılanları ya fotoğraflıyor ya da cep telefonu ile görüntülüyor.

'YILANLARI FOTOĞRAFLIYORUZ'

Bölgeye sürü halindeki yılanları fotoğraflamak için gelen Menaf Ergen, "Havaların ısınması ile birlikte her yıl, bu mevsimde sürü halindeki yılanları görmek için 'Yılan Pınarı'na geliyoruz. Burada yılanları görüp fotoğrafladıktan sonra ayrılıyoruz. Zararsız yılanlardır. Özelikle nisan ve mayıs aylarında yuvalarında sürü halinde çıkmasını görebiliyorsunuz" dedi.

'HERKESE NASİP OLMAZ'

Bölgede koyunlarını otlatan Tevfik Atsız ise her yıl binlerce yılanın yuvalarından çıktığını ifade ederek," Sürü halindeki yılanların görmek herkese nasip olmuyor. 30 yıldır burada sürü halindeki yılanların çıkması, çevredeki insanların ilgi odağı oldu. Nisan aylarında doğaya çıkıp, sonbahara doğru tekrardan kış uykusuna girmek için bu bölgeyi kullanıyorlar. Dedelerimiz bu yılanların zararsız olduğunu ve bunların hiçbir şekilde öldürülmemesi gerektiğini bize söylüyorlardı" diye konuştu.