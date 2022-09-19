Suruç'taki saldırının faillerinin de olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etki