  • BIST 2.464,95
  • Altın 899.262
  • Dolar 14.7999
  • Euro 15.6018
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek

Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.
Sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.

Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı28 Nisan 2022 Perşembe 12:20
  • Kadınlara para verip, falakaya yatıran kargocuya 9 yıl hapis istemi28 Nisan 2022 Perşembe 12:18
  • Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı28 Nisan 2022 Perşembe 12:17
  • NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj28 Nisan 2022 Perşembe 12:10
  • SSB Başkanı Demir'den S-400 açıklaması: Tek bir proje var28 Nisan 2022 Perşembe 12:08
  • Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi28 Nisan 2022 Perşembe 11:57
  • 4 yavru kedi, boğazları ve karınları kesilmiş olarak bulundu28 Nisan 2022 Perşembe 11:56
  • Prof. Dr. Tecer: Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj, dibe çökenler28 Nisan 2022 Perşembe 11:55
  • Kaçkar Dağları'ndaki yayla yollarında ekipler bayram öncesi kar mesaisinde28 Nisan 2022 Perşembe 11:49
  • Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı28 Nisan 2022 Perşembe 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti