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Sürücüler yolda kaldı! Vatandaş yürüyerek işe gitti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Küçükçekmece E-5 Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bazı vatandaşlar ise işlerine yürüyerek gitmeye çalıştı.
Sürücüler yolda kaldı! Vatandaş yürüyerek işe gitti

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü'nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı.

'GEÇEN SEFER DE BAŞIMIZA GELDİ'

Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.

Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi

TEM otoyolunun Mahmutbey Gişeleri Edirne istikameti bölgesinde yoğunlaşan trafik karın etkisini artırmasıyla durdu.  VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK İŞE GİTMEYE ÇALIŞTI

Kar yağışı yurdun büyük bir kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da etkili olurken sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

İETT otobüsleri trafiğe çıkamazken bazı anayollarda ise tuzlama yetersiz kaldı.

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