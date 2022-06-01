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Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde operatör Erol Çiftçi (35), kullandığı kepçe ile çalışma yaptığı yola giren sürücü Onur Doğan'a kızıp, otomobilini kepçe bomu ile devirdi.
Sürücüye kızıp kepçe ile otomobili takla attıran operatör tutuklandı

Olay, dün ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Onur Doğan, 06 RCA 70 plakalı otomobili ile yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna girdi. Bu sırada çalışma yapan operatör Erol Çiftçi, Doğan’ın yola girmesine kızarak kepçeyle sürücüyü takip etmeye başladı. Doğan geri manevra yaparak otomobili ile kepçeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada operatör, kepçenin bomu ile otomobile vurarak takla atmasına neden oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doğan'ın şikayeti üzerine operatör, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Operatör Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin geri manevra yaparak geldiği, kepçenin ise otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olduğu, otomobil sürücüsünün panikle aracından dışarıya çıktığı yer aldı.

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