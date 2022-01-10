Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesi Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçileri için DKMP ve jandarma ekipleri, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.