Sürüler halinde görüntülenen yaban keçileri
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesi Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.
Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçileri için DKMP ve jandarma ekipleri, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile jandarma ekiplerinin koruması altına alınan yaban keçilerinin sayısının arttığı belirlendi.
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:30
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