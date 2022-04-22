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Şuşa'daki Zafer Kurultayı'nda 'güç birliğine' vurgu yapıldı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "Dünya Azerbaycanlıları 5. Kurultayı"nda, diaspora kuruluşlarının güç birliği yaparak dünyada Azerbaycan gerçekliklerini anlatması gerektiğine vurgu yapıldı.
Şuşa'daki Zafer Kurultayı'nda 'güç birliğine' vurgu yapıldı

Açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı "Zafer Kurultayı" ismi verilen etkinlik, savaş sonrası dönemde Azerbaycan diasporasının görevleri ve diasporanın Karabağ'ın imarına katkıları gibi panellerle devam etti.

Dünyanın 65 ülkesinden yaklaşık 400 Azerbaycanlının katıldığı kurultaydaki panellerde, 30 yıllık işgal döneminde Ermenilerin gerçekleştirdiği yıkımların, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin, Bakü yönetiminin barış çabalarının dünyaya anlatılmasının önemi üzerinde duruldu.

Kurultayın Şuşa'da yapılmasının büyük anlamı var
Kurultaya katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kurultayının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in girişimiyle 2001'de yapıldığını hatırlattı.

Hacıyev, Haydar Aliyev'in ilk kurultayda "bir gün gelecek bir kurultayımızı Şuşa'da yapacağız" şeklinde konuşma yaptığına işaret ederek "İşte kurultayımızı Şuşa'da yapıyoruz. Bunun büyük siyasi, sembolik ve stratejik anlamı var." dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışta yaptığı konuşmada, diaspora kuruluşlarından yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan gerçekliklerini anlatmalarını istediğini aktaran Hacıyev, "Ermenilerin 30 yılda yaptığı kanıtlı Vandalizm'in tüm ülkelerde anlatılması önemlidir. Bu kurultaya katılanlardan başlıca beklentimiz, yaşadıkları ülkelerin yasalarına uyarak o ülkelerin onurlu vatandaşları olmaları ve Azerbaycan'la dostluk ilişkilerine, bağlantılara katkı sağlamalarıdır." ifadesini kullandı.

"Biz, bugün tüm dünyaya barış mesajı veriyoruz"
Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, bu günün dünyadaki tüm Azerbaycanlılar için adeta bayram olduğunu belirtti.

Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının sadece Azerbaycan'ın değil, kardeş ülke Türkiye ve tüm Türk dünyasının da arzusu olduğunu vurgulayan Muradov, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Azerbaycan topraklarının sahiplerine geri dönmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şuşa Beyannamesi'nin de burada imzalanması, stratejik konu olmanın yanı sıra hem de manevi bir konudur. Biz, bugün tüm dünyaya barış mesajı veriyoruz. Fakat Azerbaycan topraklarının da her zaman kendi sahibinde olması gerektiğini vurguluyoruz."

Yıkılan kültür hazinelerinin hesabının sorulması lazım
Kurultaya katılan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan gerçeklerinin dünyaya anlatılmasında diaspora teşkilatlarına büyük görev düştüğünü belirtti.

Ayrım, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk devleti ve halkının Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatarak "Bundan sonraki süreç de kolay değil. Uluslararası camiada bunu çok iyi anlatmamız lazım. Bu topraklarda kültür hazineleri yok edildi. Camiler ahır yapıldı. Yıkılan kültür hazinelerinin hesabının sorulması lazım. Biz de bunu yapacağız. Yeterli genç kadrolarımız var." diye konuştu.

Kurultay, yarın yapılacak panellerin ardından sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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