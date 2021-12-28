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Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli adliyede

İSTANBUL’da Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan’ın öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheliler Fuat Çakır ile C.K., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk e
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli adliyede

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada Susurluk Davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada akraba olan Fuat, Hüseyin ve Ayhan Çakıroğlu ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavganın ise tarafların katılacağı bir ihale yüzünden çıktığı iddia edildi. Polis, olaydan sonra yaralıların da içinde olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.


 

Şüphelilerden Fuat Çakır ile C.K. tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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