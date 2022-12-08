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Suudi Arabistan birkaç gün içinde TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracağını söyled
Suudi Arabistan birkaç gün içinde TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan Maliye Bakanı El-Jadaan, ülkesinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" ifadelerini kullandı.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, 22 Kasım'da Reuters'a yaptığı açıklamada mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.
EKONOMİS. Arabistan açıkladı: Türkiye ile karar verdik

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