Suudi Arabistan'dan Trabzon'a 3 yıl sonra ilk charter uçuşu gerçekleştirildi

Tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'u tercih eden 172 kişilik Suudi kafile, başkent Riyad'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla kente geldi.

Suudi Arabistan'dan direkt uçuşla Trabzon'a gelen kafile havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'u tercih eden 172 kişilik Suudi kafile, başkent Riyad'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla Trabzon Havalimanı'na geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, uçaktan inen ilk turiste çiçek takdim etti.

Yolcuları "hoş geldiniz" diyerek karşılayan Asan ve Kantarcı, pilotlarla kabin ekibine de çiçek verdi.

Kafile, daha sonra servislerle konaklayacakları otellere geçti.

"Çok şükür 3 yıl sonra buradayız"

Turistlerden Abdullah Samed, gazetecilere, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek "Türkler ve Araplar kardeş gibi. Hepimiz Müslümanız. Çok güzel yerleriniz var. İnşallah siz de Mekke'yi ziyaret edersiniz. Biz Trabzon'u çok seviyoruz. Her yıl gelmeye çalışıyoruz ama 3 yıldır gelemiyorduk, çok özledik. Biz Türkleri çok seviyoruz, onlar bizim kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Aljazı Hamad da Suudi Arabistan halkı olarak Trabzon'u ve İstanbul'u çok sevdiklerini belirterek "Türkler bizim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz. Türk halkı da bizim gibi Müslüman ve bizim kardeşlerimiz, hiçbir farkımız yok. Çok şükür 3 yıl sonra buradayız. Aramızda ilk kez gelenler de var. Biz tatilimizi Trabzon'da geçireceğiz ama diğer şehirlere gidenler de olacak." dedi.

"Önümüzdeki haftalarda da direkt seferler devam edecek"

Kantarcı ise Ortadoğu ülkelerinin Doğu Karadeniz bölgesinin turizm sektörü için çok önemli olduğunu vurgulayarak yeni turizm sezonunda Suudi Arabistan'dan Trabzon'a ilk charter uçuşunun gerçekleştirilmesi nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Hem Trabzon hem de Doğu Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelinde son yıllarda ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Volkan Kantarcı şunları kaydetti:

"Turizm hareketliliğindeki en büyük payı Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerden yoğun olarak bölgemize gelen turistler oluşturuyor. 3 yıldır Suudi Arabistan'dan bazı sebeplerden dolayı turistler gelemiyordu. Biz aslında Ramazan Bayramı'ndan sonra bu olumlu gelişmeyi bekliyorduk ama bugün gerçekleşti ve ilk charter uçuş yapıldı. Önümüzdeki haftalarda da direkt seferler devam edecek. Tarifeli uçuşlarsa ağustos gibi planlandı ama temmuz içerisinde de sefer konulmaya çalışılıyor. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus havayolları da uçuş yapamıyor ve Türk Hava Yolları da buradaki açığı kapatmak durumunda. Bu nedenle dış hatlarda ciddi bir yoğunluk var. Umut ediyoruz ki önümüzdeki haftalarda hem Türk Hava Yolları hem de diğer hava yolu şirketleri uçuş planlamalarında Suudi Arabistan'dan Trabzon'a direkt uçuşlara yer açabilirler. Çünkü öyle bir potansiyel var. Suudi Arabistan nüfusu, halihazırda bölgemize gelen 6-7 Ortadoğu ülkesinin nüfusuna eşit."