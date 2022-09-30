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Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh, Türkiye ile çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekti.
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme olanakları ve diğer bazı ortak konular konuşulduğu görüşmede Büyükelçi Ulusoy, Al Şeyh'e TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye'ye davet mektubunu iletti.

Al Şeyh, görüşmede, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ortak iş birliğini canlandırmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Özellikle Suudi Arabistan Şura Meclisi ile TBMM arasındaki ilişkilerin ilerletilmesinin önemine dikkati çeken Al Şeyh, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin ve dostluk gruplarının rolünün etkinleştirilmesinin gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy da iki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret ederek, "Türkiye ile Suudi Arabistan iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında iş birliğinin gelişimi de bölgeye olumlu yansıyor. Parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine de önem veriyoruz ve destekliyoruz" dedi.

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