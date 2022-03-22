  • BIST 2.170,47
  • Altın 917.063
  • Dolar 14.8157
  • Euro 16.3061
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Suudi Arabistan'dan umre kararı: PCR, aşı ve karantina şartı kaldırıldı

Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR, karantina ve aşır zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan'dan umre kararı: PCR, aşı ve karantina şartı kaldırıldı

Suudi Arabistan, umre ziyaretlerinde aşı, PCR testi ve karantina zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.


Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı.

Haremeyn Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede aşılama oranının yüzde 99'a ulaştığı, Kovid-19 pozitiflik oranınınsa yüzde 5'in altında olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı21 Mart 2022 Pazartesi 17:21
  • Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor19 Mart 2022 Cumartesi 15:09
  • Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 13:03
  • Türk Kızılay, ramazan öncesi 'Dayanışma ve Teşekkür Programı' düzenledi19 Mart 2022 Cumartesi 12:03
  • Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda19 Mart 2022 Cumartesi 11:02
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 11:00
  • BUDO'dan sefer iptalleri19 Mart 2022 Cumartesi 10:30
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi19 Mart 2022 Cumartesi 10:01
  • Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı19 Mart 2022 Cumartesi 09:56
  • İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor19 Mart 2022 Cumartesi 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti