Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı son boykot da kaldırıldı

Türkiye'ye karşı gayriresmi boykotun sonlandırıldığı Suudi Arabistan'da Türk dizileri yeniden gösterime girecek.

Geçtiğimiz yıllarda gerilimin tırmandığı Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın başındaki Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, haziran ayında Ankara'ya geldi.

Bu ziyaret sırasında Türk yetkililer, iki ülke arasında; ticaret, uçak seferleri ve televizyon programlarını kapsayan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Türkiye'ye uygulanan gayriresmi boykot sonlandırıldı

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerde yeni bir gelişme yaşandı.

Ortadoğu'nun en büyük yayın kuruluşu olan Suudi sermayeli MBC Group, iki Türk yapım şirketiyle beş yıllık bir ortaklık imzaladığını açıkladı.

Bu karara göre Suudi Arabistan, Türkiye'ye uyguladığı gayriresmi boykotu sonlandırmış oldu.

Ne olmuştu

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre; MBC Group, Arap izleyici kitleleri tarafından beğeniyle izlenen Türk dizileri ve programlarını 2018 yılı Mart ayında yayından kaldırmıştı.