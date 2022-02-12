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Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri
Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri
Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.
12 Şubat 2022 Cumartesi 09:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.