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Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri

Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri
Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.
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