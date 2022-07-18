  • BIST 2.451,27
  • Altın 961.338
  • Dolar 17.4637
  • Euro 17.7424
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkı Civelek oğlunun tabutuna sarılarak, "Komutanım, canım oğlum" diyerek ağladı.
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü. Şehidin Gölköprü köyünde bulunan babaevinin önünde helallik alındı. Burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atılarak, tekbir getirildi. Şehidin annesi Ayşe Civelek ve kız kardeşi Fatma Civelek cenaze aracının kapılarının açılmasının ardından baygınlık geçirdi. Yakınları ve görevli askerler gözü yaşlı aileye destek oldu.

Şehidin cenazesi daha sonra Gölköprü Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, "Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT TEĞMEN EYLÜL AYINDA EVLENECEKMİŞ

Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konulup askeri törenle Gölköprü Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOKİ ucuz konut için düğmeye bastı! Başvurular başladı18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:51
  • Somali'de iniş yapan yolcu uçağı ters döndü18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:48
  • Yüksekova'ya doğal gaz hattı döşenmeye başlandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:44
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:43
  • Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:54
  • Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:53
  • Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:52
  • Turuncu kategorideki PKK'lı teröristin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:52
  • PKK'lı teröristin taşınabilir belleğinden örgütün Adana'daki kuryesine ulaşıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:51
  • Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 'Üst Düzey Liderlik' ödülü aldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti