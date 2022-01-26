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TAG Otoyolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden kısmının ulaşıma kapatıldığı açıklandı.
TAG Otoyolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden araçların geçişine, yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor. Adana ve Hatay yönünde ise ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. 

D-400 kara yolunda ise Bahçe ilçesinden Nurdağı'na kadar olan bölgenin tamamen trafiğe kapatıldığı, uzun TIR kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Hatay ve Adana yönünden otoyol üzerinden Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan araçlar ise Osmaniye gişelerinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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